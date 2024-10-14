«Трактор» — «Авангард»: видеообзор матча КХЛ

«Авангард» на выезде обыграл лидера Восточной конференции «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

Первый гол в игре забил форвард челябинской команды Никита Тертышный. Во втором периоде Линден Вей сравнял счет, а в третьей 20-минутке дубль оформил Рид Буше, на счету которого также результативная передача. Дамир Шарипзянов заработал 2 (0+2) очка в этой встрече.