«Трактор» — «Авангард»: трансляция матча КХЛ онлайн

«Трактор» и «Авангард» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 25 сентября, на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске. Стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

25 сентября, 17:00. ЛА "Трактор" им. В. Белоусова (Челябинск) Трактор Авангард

Трансляция матча КХЛ в прямом эфире доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» и официальном сайте лиги. Жителям Челябинска игру также показывает канал «ОТВ», в Омске — канал «12».

Ключевые события и результат игры «Трактор» — «Авангард» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Трактор» с 10 очками после 8 матчей идет третьим на «Востоке», «Авангард» с 12 очками после 7 матчей — вторым. Челябинцы в воскресенье уступили «Спартаку» на своем льду (3:5), а омичи во вторник победили СКА в гостях (4:2).

Матч «Трактор» — «Авангард» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс