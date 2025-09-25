«Трактор» — «Авангард»: трансляция матча КХЛ онлайн
«Трактор» и «Авангард» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 25 сентября, на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске. Стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.
Трансляция матча КХЛ в прямом эфире доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» и официальном сайте лиги. Жителям Челябинска игру также показывает канал «ОТВ», в Омске — канал «12».
Ключевые события и результат игры «Трактор» — «Авангард» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».
В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Трактор» с 10 очками после 8 матчей идет третьим на «Востоке», «Авангард» с 12 очками после 7 матчей — вторым. Челябинцы в воскресенье уступили «Спартаку» на своем льду (3:5), а омичи во вторник победили СКА в гостях (4:2).
Матч «Трактор» — «Авангард» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|19
|14
|5
|30
|2
|Нефтехимик
|18
|10
|8
|22
|3
|Барыс
|18
|10
|8
|21
|4
|Салават Юлаев
|19
|10
|9
|21
|5
|Ак Барс
|18
|9
|9
|20
|6
|Амур
|17
|9
|8
|19
|7
|Сибирь
|18
|7
|11
|17
|8
|Адмирал
|17
|7
|10
|17
|9
|Автомобилист
|17
|7
|10
|16
|10
|Авангард
|15
|8
|7
|16
|11
|Трактор
|16
|6
|10
|14
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|17
|13
|4
|26
|2
|Локомотив
|17
|12
|5
|24
|3
|Северсталь
|18
|11
|7
|24
|4
|Торпедо НН
|17
|11
|6
|23
|5
|Спартак
|17
|10
|7
|22
|6
|Шанхай Дрэгонс
|16
|10
|6
|22
|7
|Динамо Мн
|17
|6
|11
|17
|8
|СКА
|16
|8
|8
|17
|9
|Динамо М
|20
|7
|13
|17
|10
|Лада
|17
|2
|15
|9
|11
|Сочи
|16
|3
|13
|6
|22.10
|16:30
|Авангард – Нефтехимик
|- : -
|22.10
|19:30
|Сочи – Динамо Мн
|- : -
|22.10
|19:30
|СКА – Сибирь
|- : -