«Трактор» встретится с «Авангардом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 27 сентября. Игра пройдет на ледовой арене «Трактор» в Челябинске, начало — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция начнется за 10 минут до старта игры и доступна по подписке на сервис. Кроме того, в Челябинске встречу покажет канал «ОТВ», а в Омске — «12».

Ключевые события игры «Трактор» — «Авангард» доступны в матч-центре на нашем сайте.

В этом регулярном чемпионате КХЛ «Трактор» провел 8 матчей и набрал 10 очков. У «Авангарда» — 9 матчей и 7 очков. В сезоне-2023/24 челябинцы дошли до полуфинала Кубка Гагарина, омичи вылетели в четвертьфинале.