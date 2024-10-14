«Трактор» — «Авангард»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн
«Трактор» и «Авангард» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
«Трактор» и «Авангард» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 14 октября, в ледовой арене «Трактор» имени Белоусова в Челябинске, стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.
Игру «Трактор» — «Авангард» в прямом эфире покажут канал «КХЛ», сайт лиги и онлайн-платформа «Кинопоиск» (контент доступен по подписке).
Кроме того, трансляция пройдет на челябинском телеканале «ОТВ» (начало эфира — в 18.50 по местному времени) и омском телеканале «12» (начало эфира — в 19.50 по местному времени) для жителей этих городов.
Ключевые события игры «Трактор» — «Авангард» отслеживайте в матч-центре на сайте «СЭ».
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Трактор» провел 14 матчей и набрал 22 очка, у «Авангарда» — 15 игр и 11 очков.
Положение команд
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Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|15
|12
|3
|26
|2
|Спартак
|14
|9
|5
|20
|3
|СКА
|15
|9
|6
|19
|4
|Торпедо
|15
|8
|7
|18
|5
|ЦСКА
|15
|7
|8
|18
|6
|Северсталь
|15
|8
|7
|16
|7
|Динамо Мн
|13
|7
|6
|15
|8
|Динамо М
|15
|7
|8
|15
|9
|Витязь
|14
|7
|7
|14
|10
|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|11
|Сочи
|15
|5
|10
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|14
|10
|4
|22
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|5
|Металлург Мг
|16
|8
|8
|16
|6
|Ак Барс
|13
|8
|5
|16
|7
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Амур
|14
|5
|9
|12
|10
|Лада
|15
|5
|10
|12
|11
|Авангард
|15
|5
|10
|11
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
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18.10
19.10
|14.10
|17:00
|
Трактор – Авангард
|- : -
|14.10
|17:00
|
Металлург Мг – Ак Барс
|- : -
|14.10
|19:30
|
Динамо М – Спартак
|- : -
|14.10
|19:30
|
Витязь – Локомотив
|- : -
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