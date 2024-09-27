«Трактор» нанес «Авангарду» седьмое поражение подряд
«Трактор» дома обыграл «Авангард» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:2.
У челябинского клуба шайбы забросили Владимир Ткачев, Артем Шварев, Виталий Кравцов и Александр Кадейкин. Во втором периоде Максим Шабанов не реализовал буллит. У омичей дубль оформил Илья Рейнгардт.
«Трактор» набрал 12 очков и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции. «Авангард» потерпел 7-е поражение подряд — 7 очков и 9-е место в таблице «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 4:2 (2:0, 2:1, 0:1)
Голы: Ткачев — 2 (Карпухин, Рыкманов), 4:55 — 1:0. Шварев — 1 (бол., Светлаков, Шабанов), 5:55 — 2:0. Кадейкин — 3 (бол., Кравцов, Кэмпфер), 31:12 — 3:0. Кадейкин — 4 (Кравцов, Кэмпфер), 35:51 — 4:0. Рейнгардт — 3 (Чистяков, Шарипзянов), 39:18 — 4:1. Рейнгардт — 4 (Яремчук, Коледов), 58:33 — 4:2.
Нереализованный буллит: Шабанов (Трактор), 29:48 (Вратарь).
Вратари: Фукале — Проскуряков (59:08).
Штраф: 10 — 16.
Броски: 41 (13+20+8) — 29 (6+5+18).
Судьи: Белов, Оскирко.
27 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.
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