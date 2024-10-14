«Авангард» прервал шестиматчевую победную серию «Трактора» в КХЛ

«Авангард» на выезде обыграл лидера Восточной конференции «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

Первый гол в игре забил форвард челябинской команды Никита Тертышный. Во втором периоде Линден Вей сравнял счет, а в третьей 20-минутке дубль оформил Рид Буше, на счету которого также результативная передача. Дамир Шарипзянов заработал 2 (0+2) очка в этой встрече.

«Трактор» потерпел первое поражение за последние семь матчей. Команда из Челябинска с 22 очками продолжает лидировать в турнирной таблице «Востока». «Авангард» набрал 13 баллов и поднялся на 9-е место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Тертышный — 3 (Кадейкин), 10:52 — 1:0. Вей — 4 (Буше), 23:42 — 1:1. Буше — 4 (Шарипзянов), 43:26 — 1:2. Буше — 5 (п.в., Вей), 58:32 — 1:3.

Вратари: Фукале — Проскуряков.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 24 (10+7+7) — 23 (8+9+6).

Судьи: Морозов, Раминг.

14 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7200 зрителей.