«Авангард» обыграл «Трактор», у Ковальчука два очка

«Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Трактор» (3:2). Две результативные передачи у омичей записал в свой актив Илья Ковальчук, а забрасывали у «ястребов» Денис Зернов, Алексей Береглазов и Наиль Якупов, за челябинцев отличились Вячеслав Основин и Ник Бэйлен.

После этой победы «Авангард» вышел на второе место на «Востоке» с 64 очками, «Трактор» остался шестым (55 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Голы: Зернов — 9 (Ковальчук), 0:53 — 0:1. Береглазов — 3 (Дедунов), 11:08 — 0:2. Якупов — 7 (Ковальчук, Чудинов), 21:11 — 0:3. Основин — 11 (бол., Гика, Кравцов), 39:56 — 1:3. Бэйлен — 6 (Седлак, Гика), 44:17 — 2:3.

Вратари: Вилл (59:08) — Бобков.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 29 (13+8+8) — 17 (9+5+3).

Судьи: Васильев, Сидоренко.

19 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.