«Авангард» проиграл «Трактору» и потерпел третье поражение подряд
«Трактор» обыграл «Авангард» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0.
Единственную шайбу забросил форвард челябинцев Максим Шабанов.
«Трактор» с 19 очками в 21 матче идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 16 очками в 20 играх идет на 10-й строчке, омичи потерпели третье поражение подряд.
«Авангард» проведет следующий матч 23 октября дома против «Северстали», «Трактору» предстоит выездная встреча с ЦСКА 24 октября.
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«Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Шабанов — 2 (Горюнов-Рольгизер, Карпухин), 51:40 — 1:0.
Вратари: Проскуряков — Галимов (58:33).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 24 (6+9+9) — 27 (10+7+10).
Судьи: Бондарь, Щенев.
19 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
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|20
|8
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|8
|12
|17
|10
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|20
|7
|13
|16
|11
|Амур
|19
|5
|14
|13
|19.10
|17:00
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Трактор – Авангард
|1 : 0
|19.10
|19:30
|
Ак Барс – Металлург
|- : -
|19.10
|19:30
|
СКА – Автомобилист
|- : -
|19.10
|19:30
|
ЦСКА – Куньлунь
|- : -