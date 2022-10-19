Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:05

«Авангард» проиграл «Трактору» и потерпел третье поражение подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Авангарда».
Фото ХК «Авангард»

«Трактор» обыграл «Авангард» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0.

Единственную шайбу забросил форвард челябинцев Максим Шабанов.

«Трактор» с 19 очками в 21 матче идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 16 очками в 20 играх идет на 10-й строчке, омичи потерпели третье поражение подряд.

«Авангард» проведет следующий матч 23 октября дома против «Северстали», «Трактору» предстоит выездная встреча с ЦСКА 24 октября.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Шабанов — 2 (Горюнов-Рольгизер, Карпухин), 51:40 — 1:0.

Вратари: Проскуряков — Галимов (58:33).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 24 (6+9+9) — 27 (10+7+10).

Судьи: Бондарь, Щенев.

19 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Трактор
1
0
Читайте также
Матч ЧМ-2022 завершили на 7 минут раньше. А потом играли в поддавки
Российских теннисистов по-прежнему ждут в Казахстане. Почему они выбирают этот маршрут?
Выступление Путина на заседании Совета безопасности. Главное
Военное положение на новых территориях России будет действовать с 20 октября
Режиссер Давид Кеосаян умер в возрасте 61 года
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Терещенко: «Идея КХЛ уже неактуальна? Она и изначально была неактуальной»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 19 17 2 35
2 Динамо М 20 13 7 29
3 Локомотив 19 12 7 27
4 ЦСКА 18 11 7 25
5 Витязь 20 10 10 24
6 Торпедо 19 11 8 23
7 Спартак 21 9 12 23
8 Северсталь 20 9 11 22
9 Динамо Мн 20 8 12 20
10 Куньлунь 20 8 12 19
11 Сочи 18 3 15 9
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 19 14 5 29
2 Металлург 19 13 6 28
3 Сал. Юлаев 19 11 8 25
4 Барыс 20 11 9 23
5 Сибирь 21 10 11 22
6 Ак Барс 18 8 10 20
7 Адмирал 20 9 11 20
8 Трактор 21 8 13 19
9 Нефтехимик 20 8 12 17
10 Авангард 20 7 13 16
11 Амур 19 5 14 13
Результаты / календарь
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
19.10 17:00
Трактор – Авангард
 1 : 0
19.10 19:30
Ак Барс – Металлург
 - : -
19.10 19:30
СКА – Автомобилист
 - : -
19.10 19:30
ЦСКА – Куньлунь
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости