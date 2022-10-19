«Авангард» проиграл «Трактору» и потерпел третье поражение подряд

«Трактор» обыграл «Авангард» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0.

Единственную шайбу забросил форвард челябинцев Максим Шабанов.

«Трактор» с 19 очками в 21 матче идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 16 очками в 20 играх идет на 10-й строчке, омичи потерпели третье поражение подряд.

«Авангард» проведет следующий матч 23 октября дома против «Северстали», «Трактору» предстоит выездная встреча с ЦСКА 24 октября.

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«Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Шабанов — 2 (Горюнов-Рольгизер, Карпухин), 51:40 — 1:0.

Вратари: Проскуряков — Галимов (58:33).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 24 (6+9+9) — 27 (10+7+10).

Судьи: Бондарь, Щенев.

19 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.