«Трактор» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ

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«Трактор» в овертайме уступил «Амуру» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хабаровчан.