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Сегодня, 18:35

«Амур» обыграл «Трактор» и стал победителем Кубка губернатора Челябинской области

Алина Савинова
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«Амур» обыграл «Трактор» в заключительном матче Кубка губернатора Челябинской области — 5:2.

Голы хабаровчан забили Дмитрий Шевченко, Алекс Бродхерст, Иван Мищенко, Кирилл Слепец и Владислав Барулин. У челябинской команды отличились Сергей Телегин и Дилан Сикура.

«Тигры» одержали победу не только в этой встрече, но и в Кубке губернатора Челябинской области 2024 года. Предсезонный турнир проходил на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова.

Кубок губернатора Челябинской области

«Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)

Голы: Шевченко — 2 (Дюрандо, Гальченюк), 5:39 — 0:1. Телегин — 2 (бол., Светлаков, Ткачев), 36:22 — 1:1. Сикьюра — 6 (Блажиевский), 42:17 — 2:1. Бродхерст — 1 (Брынцев, Кулик), 43:56 — 2:2. Мищенко — 1 (бол., Бродхерст), 48:41 — 2:3. Слепец — 1 (Грачев), 52:09 — 2:4. Барулин — 1 (Слепец, Кулик), 54:41 — 2:5.

Вратари: Фукале — Бобков.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 40 (19+12+9) — 29 (13+7+9).

Судьи: Соин, Юдаков.

30 августа. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Трактор
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