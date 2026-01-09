Дубль Ливо принес «Трактору» победу над «Амуром»
«Трактор» на домашнем льду переиграл «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.
Дубль у хозяев оформил Джошуа Ливо. Михаил Григоренко забил и сделал результативную передачу. Еще одна шайба на счету Андрея Светлакова.
У гостей отличились Алекс Бродхерст и Александр Филатьев.
«Трактор» (46 очков) одержал третью победу подряд и поднялся на пятое место в Восточной конференции КХЛ. «Амур» (39 очков) потерпел четвертое поражение кряду и остается восьмым на «Востоке».
В следующем матче «Трактор» в Челябинске сыграет против «Сибири». Игра пройдет 11 января. Хабаровчане 15 января дома встретятся с «Ак Барсом».
Источник: Таблица КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|42
|32
|10
|68
|2
|Ак Барс
|44
|29
|15
|60
|3
|Авангард
|42
|28
|14
|59
|4
|Автомобилист
|43
|23
|20
|49
|5
|Нефтехимик
|44
|21
|23
|45
|6
|Трактор
|43
|19
|24
|44
|7
|Салават Юлаев
|43
|19
|24
|42
|8
|Амур
|43
|16
|27
|39
|9
|Сибирь
|44
|17
|27
|39
|10
|Барыс
|44
|15
|29
|36
|11
|Адмирал
|41
|13
|28
|34
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|45
|28
|17
|61
|2
|Северсталь
|44
|28
|16
|59
|3
|Динамо Мн
|42
|26
|16
|57
|4
|Динамо М
|43
|26
|17
|54
|5
|Торпедо НН
|42
|24
|18
|52
|6
|ЦСКА
|44
|21
|23
|50
|7
|СКА
|40
|22
|18
|49
|8
|Спартак
|42
|22
|20
|49
|9
|Шанхай Дрэгонс
|42
|17
|25
|43
|10
|Сочи
|40
|13
|27
|32
|11
|Лада
|43
|11
|32
|27
Результаты / календарь
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
|9.01
|14:00
|Трактор – Амур
|4 : 2
|9.01
|17:00
|Сочи – Лада
|- : -
|9.01
|17:00
|ЦСКА – Шанхай Дрэгонс
|- : -
