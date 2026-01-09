Дубль Ливо принес «Трактору» победу над «Амуром»

«Трактор» на домашнем льду переиграл «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

Дубль у хозяев оформил Джошуа Ливо. Михаил Григоренко забил и сделал результативную передачу. Еще одна шайба на счету Андрея Светлакова.

У гостей отличились Алекс Бродхерст и Александр Филатьев.

«Трактор» (46 очков) одержал третью победу подряд и поднялся на пятое место в Восточной конференции КХЛ. «Амур» (39 очков) потерпел четвертое поражение кряду и остается восьмым на «Востоке».

В следующем матче «Трактор» в Челябинске сыграет против «Сибири». Игра пройдет 11 января. Хабаровчане 15 января дома встретятся с «Ак Барсом».