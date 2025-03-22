«Трактор» дома обыграл «Амур»

«Трактор» дома обыграл «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.

У хозяев шайбы забросили Василий Глотов и Александр Кадейкин.

«Трактор» набрал 96 очков и лидирует в таблице Восточной конференции. «Амур» с 44 очками — на 11-й строчке «Востока».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Глотов — 18 (Рыков, Николаев), 4:51 — 1:0. Кадейкин — 25 (Удот), 38:13 — 2:0.

Вратари: Мыльников — Шаймарданов (59:24).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 35 (15+6+14) — 25 (14+6+5).

Судьи: Оскирко, Ромасько.

22 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.