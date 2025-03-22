«Трактор» дома обыграл «Амур»
«Трактор» дома обыграл «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.
У хозяев шайбы забросили Василий Глотов и Александр Кадейкин.
«Трактор» набрал 96 очков и лидирует в таблице Восточной конференции. «Амур» с 44 очками — на 11-й строчке «Востока».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Глотов — 18 (Рыков, Николаев), 4:51 — 1:0. Кадейкин — 25 (Удот), 38:13 — 2:0.
Вратари: Мыльников — Шаймарданов (59:24).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 35 (15+6+14) — 25 (14+6+5).
Судьи: Оскирко, Ромасько.
22 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
Результаты / календарь
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -
Новости