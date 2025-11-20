Хоккей
Сегодня, 19:21

«Трактор» уступил «Амуру» и потерпел четвертое поражение подряд

Алина Савинова
Фото ХК «Амур»

«Трактор» на своем льду проиграл «Амуру» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:6.

Голы хозяев забили Егор Коршков, Андрей Прибыльский, Андрей Светлаков и Джош Ливо, у которого также результативная передача. У гостей по 3 (2+1) очка набрали Кирилл Петьков и Алекс Гальченюк, 2 (1+1) результативных балла на свой счет записал Кирилл Ураков, еще одну шайбу забросил Артем Шварев.

Хозяева нанесли 46 бросков в створ ворот соперника, на счету гостей 24 броска в створ.

«Трактор» потерпел четвертое поражение подряд и с 31 очком после 30 матчей занимает шестое место в турнирной таблице «Востока». «Амур» (26 очков за 27 игр) поднялся на седьмую строчку.

Хабаровская команда 22 ноября в гостях сыграет против «Локомотива», а челябинцы 26 ноября примут «Шанхай Дрэгонс».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
20 ноября, 17:00. ЛА "Трактор" им. В. Белоусова (Челябинск)
Трактор
Амур
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Трактор
    • «Салават Юлаев» обменял нападающего Федотова в «Сибирь»

    «Металлург» победил «Автомобилист» на выезде, Барак набрал три очка
