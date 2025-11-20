«Трактор» уступил «Амуру» и потерпел четвертое поражение подряд
«Трактор» на своем льду проиграл «Амуру» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:6.
Голы хозяев забили Егор Коршков, Андрей Прибыльский, Андрей Светлаков и Джош Ливо, у которого также результативная передача. У гостей по 3 (2+1) очка набрали Кирилл Петьков и Алекс Гальченюк, 2 (1+1) результативных балла на свой счет записал Кирилл Ураков, еще одну шайбу забросил Артем Шварев.
Хозяева нанесли 46 бросков в створ ворот соперника, на счету гостей 24 броска в створ.
«Трактор» потерпел четвертое поражение подряд и с 31 очком после 30 матчей занимает шестое место в турнирной таблице «Востока». «Амур» (26 очков за 27 игр) поднялся на седьмую строчку.
Хабаровская команда 22 ноября в гостях сыграет против «Локомотива», а челябинцы 26 ноября примут «Шанхай Дрэгонс».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|29
|22
|7
|46
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|30
|16
|14
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|30
|13
|17
|31
|7
|Амур
|27
|11
|16
|26
|8
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|9
|Адмирал
|25
|10
|15
|24
|10
|Салават Юлаев
|27
|10
|17
|23
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|29
|19
|10
|41
|2
|Торпедо НН
|30
|18
|12
|39
|3
|Северсталь
|28
|19
|9
|38
|4
|Динамо Мн
|27
|17
|10
|37
|5
|Динамо М
|27
|16
|11
|33
|6
|Шанхай Дрэгонс
|27
|13
|14
|32
|7
|Спартак
|27
|14
|13
|31
|8
|ЦСКА
|28
|13
|15
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|26
|7
|19
|19
|20.11
|17:00
|Автомобилист – Металлург Мг
|4 : 5
|20.11
|17:00
|Трактор – Амур
|4 : 6
|20.11
|19:00
|Северсталь – Адмирал
|- : -
|20.11
|19:30
|Динамо М – Сибирь
|- : -
|20.11
|19:30
|Торпедо НН – Спартак
|- : -
|20.11
|19:30
|Динамо Мн – ЦСКА
|- : -