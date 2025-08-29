«Трактор» обыграл «Амур» в финале Кубка губернатора Челябинской области

«Трактор» победил «Амур» в финале Кубка губернатора Челябинской области — 5:2.

У челябинцев шайбы забросили Джордан Гросс, Андрей Никонов, Андрей Светлаков, Сергей Телегин и Пьерик Дюбе. У хабаровчан отмелись Олег Ли и Илья Талалуев.

Хоккей

Кубок губернатора Челябинской области

«Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)

Голы: Гросс — 3 (Глотов, Светлаков), 9:05 — 1:0. Никонов — 1 (Горбунов, Рыков), 31:47 — 2:0. Светлаков — 3 (бол., Дер-Аргучинцев, Ливо), 46:43 — 3:0. К. Ли — 2 (Коротких, Слепец), 51:48 — 3:1. Телегин — 1 (бол., Коршков, Ливо), 54:05 — 4:1. Дюбе — 1 (бол., Кадейкин, Дэй), 54:31 — 5:1. Талалуев — 1 (К. Ли, Воронков), 59:38 — 5:2.

Вратари: Мыльников — Дорожко (Шаймарданов, 54:31).

Штраф: 10 — 37.

Броски: 27 (6+10+11) — 41 (9+16+16).

Судьи: Гофман, Спирин.

29 августа. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 6010 зрителей.