«Трактор» и «Амур» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 20 ноября. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

20 ноября, 17:00. ЛА "Трактор" им. В. Белоусова (Челябинск) Трактор Амур

Следить за ключевыми событиями игры «Трактор» — «Амур» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. В Челябинске трансляцию можно смотреть на телеканале ОТВ (начало эфира — в 19.00 по местному времени).

Команда из Челябинска набрала 31 очко в 29 матчах и занимает шестое место в Восточной конференции. Хабаровчане с 24 очками в 26 играх идут на восьмой строчке «Востока».