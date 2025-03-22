«Трактор» и «Амур» проведут матч в чемпионате КХЛ 22 марта

«Трактор» и «Амур» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 22 марта. Начало игры на ледовой арене «Трактор» имени В.Белоусова в Челябинске — в 14.00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Жители Челябинска могут также смотреть хоккей на местном канале «ОТВ», а хабаровчане — на канале «Губерния».

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Трактор» — «Амур» в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Трактор» провел 67 матчей, набрал 94 очка и перед игровым днем лидирует на «Востоке». «Амур» с 44 очками после 67 игр шел 11-м в конференции.