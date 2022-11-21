Гол Шабанова принес «Трактору» победу над «Амуром»
«Трактор» дома обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.
Голами в составе челябинской команды отметились Сергей Телегин, Тему Пулккинен и Максим Шабанов. За клуб из Хабаровска шайбы забросили Сергей Лапин и Ян Дрозг.
«Трактор» набрал 32 очка в 34 матчах и занимает восьмое место на Востоке. «Амур» находится на 10-й строчке, набрав 29 очков в 31 игре.
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«Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Голы: Телегин — 4 (бол., Бывальцев), 30:57 — 1:0. Пулккинен — 10 (Хохряков), 31:48 — 2:0. Лапин — 3, 32:22 — 2:1. Дрозг — 3 (бол., Николишин, Йордан), 46:42 — 2:2. Шабанов — 9 (Горюнов-Рольгизер), 52:54 — 3:2.
Вратари: Проскуряков — Аликин (58:30).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 34 (13+12+9) — 30 (7+12+11).
Судьи: Гофман, Овчинников.
21 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
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