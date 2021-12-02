«Амур» на выезде обыграл «Трактор»

«Амур» победил «Трактор» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Голы забивали Иван Николишин и Роман Любимов. «Амур» набрал 33 очка и занимает девятое место на «Востоке». У «Трактора» 53 очка и второе место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Голы: Николишин — 7 (бол., Файзуллин, Горшков), 3:42 — 0:1. Любимов — 3 (бол., Томашек, Ленц), 16:15 — 0:2.

Вратари: Гарипов — Бартошак (Евграфов, 37:32, Бартошак, 38:26).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 39 (6+19+14) — 30 (16+9+5).

Судьи: Кулев, Лаврентьев.

2 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 2180 зрителей.