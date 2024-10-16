«Трактор» дома победил «Ак Барс», Кравцов оформил дубль
«Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл на своем льду «Ак Барс» со счетом 3:1.
В составе челябинцев дубль оформил Виталий Кравцов, еще один гол на счету Чарльза Робинсона. У казанцев шайбу забросил Кирилл Крутов.
«Трактор» с 24 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Ак Барс» с 18 очками — на четвертой строчке.
В следующем матче «Трактор» 18 октября примет «Салават Юлаев», «Ак Барс» 25 октября встретится в Казани с «Адмиралом».
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«Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Голы: Робинсон — 4 (Котляревский, Карпухин), 27:11 — 1:0. Кравцов — 5 (Кэмпфер, Сикьюра), 37:58 — 2:0. Кравцов — 6 (бол., Кэмпфер), 46:37 — 3:0. Крутов — 1 (Сафонов, Марченко), 51:30 — 3:1.
Вратари: Фукале — Билялов (57:01).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 32 (2+19+11) — 34 (18+4+12).
Судьи: Спирин, Шувалов.
16 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.
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Трактор – Ак Барс
|3 : 1
|16.10
|17:00
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Барыс – Сал. Юлаев
|2 : 3
|16.10
|19:30
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Куньлунь РС – Локомотив
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