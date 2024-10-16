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Сегодня, 19:17

«Трактор» дома победил «Ак Барс», Кравцов оформил дубль

Сергей Разин
корреспондент
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«Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл на своем льду «Ак Барс» со счетом 3:1.

В составе челябинцев дубль оформил Виталий Кравцов, еще один гол на счету Чарльза Робинсона. У казанцев шайбу забросил Кирилл Крутов.

«Трактор» с 24 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Ак Барс» с 18 очками — на четвертой строчке.

В следующем матче «Трактор» 18 октября примет «Салават Юлаев», «Ак Барс» 25 октября встретится в Казани с «Адмиралом».

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«Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Робинсон — 4 (Котляревский, Карпухин), 27:11 — 1:0. Кравцов — 5 (Кэмпфер, Сикьюра), 37:58 — 2:0. Кравцов — 6 (бол., Кэмпфер), 46:37 — 3:0. Крутов — 1 (Сафонов, Марченко), 51:30 — 3:1.

Вратари: Фукале — Билялов (57:01).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 32 (2+19+11) — 34 (18+4+12).

Судьи: Спирин, Шувалов.

16 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Трактор
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