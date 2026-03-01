«Ак Барс» на выезде победил «Трактор»

«Ак Барс» обыграл «Трактор» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:0.

Единственную шайбу забросил Александр Барабанов, который отличился в большинстве в третьем периоде. Ему ассистировали Кирилл Семенов и Алексей Пустозеров.

«Ак Барс» гарантировал себе старт плей-офф на домашнем льду после поражения «Салавата Юлаева» от «Адмирала» (2:4). Казанская команда с 84 очками после 61 матча занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» (63 очка в 60 играх) располагается на шестой строчке.

Казанцы 3 марта на выезде встретятся с «Ладой», челябинская команда на следующий день в гостях сыграет с «Торпедо».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

1 марта, 14:00. ЛА "Трактор" им. В. Белоусова (Челябинск) Трактор Ак Барс

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