«Трактор» и «Ак Барс» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 1 марта. Матч пройдет в ледовом дворце «Трактор» им. В. Белоусова в Челябинске. Начало — в 14.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

1 марта, 14:00. ЛА "Трактор" им. В. Белоусова (Челябинск) Трактор Ак Барс

Следить за ключевыми событиями игры «Трактор» — «Ак Барс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Жители Челябинска могут смотреть игру на телеканале ОТВ (начало эфира — в 16.00 по местному времени), в Казани трансляция пройдет на телеканале «ТНВ-Татарстан».

«Трактор» набрал 63 очка в 59 матчах и занимает шестое место в Восточной конференции. «Ак Барс» с 82 очками в 60 играх идет на третьей строчке «Востока».

Матч «Трактор» — «Ак Барс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс