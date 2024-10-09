«Трактор» сыграет с «Адмиралом» в FONBET чемпионате КХЛ 9 октября. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» им. В. Белоусова в Челябинска. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Трактор» — «Адмирал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «КХЛ Prime» и на официальном сайте КХЛ. Начало эфира — в 16.50 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Челябинска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале ОТВ. Начало эфира — 18.50 по местному времени.

Челябинский клуб набрал 18 очков и занимает второе место в Восточной конференции. Команда из Владивостока с 14-ю баллами располагается на шестой строчке на «Востоке».

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