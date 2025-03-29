«Трактор» победил «Адмирал» в овертайме и сравнял счет в серии

«Трактор» дома обыграл «Адмирал» в овертайме второго матча первого раунда плей-офф КХЛ — 2:1.

У хозяев шайбы забросили Никита Коростелев и Артем Блажиевский, который отметился на второй минуте овертайма. У гостей гол на счету Павла Шэна.

Челябинцы сравняли счет в серии до четырех побед — 1-1. Третья и четвертая игры пройдут во Владивостоке — 31 марта и 2 апреля.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток

«Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Шэн — 1 (Гутик), 22:33 — 0:1. Коростелев — 1 (Шабанов), 26:29 — 1:1. Блажиевский — 1 (Кадейкин), 61:15 — 2:1.

Вратари: Фукале — Мишуров.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 41 (13+19+7+2) — 26 (6+10+10+0).

Судьи: Гашилов, Мочалов.

29 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.

