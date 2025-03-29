«Трактор» победил «Адмирал» в овертайме и сравнял счет в серии
«Трактор» дома обыграл «Адмирал» в овертайме второго матча первого раунда плей-офф КХЛ — 2:1.
У хозяев шайбы забросили Никита Коростелев и Артем Блажиевский, который отметился на второй минуте овертайма. У гостей гол на счету Павла Шэна.
Челябинцы сравняли счет в серии до четырех побед — 1-1. Третья и четвертая игры пройдут во Владивостоке — 31 марта и 2 апреля.
Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток
«Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Шэн — 1 (Гутик), 22:33 — 0:1. Коростелев — 1 (Шабанов), 26:29 — 1:1. Блажиевский — 1 (Кадейкин), 61:15 — 2:1.
Вратари: Фукале — Мишуров.
Штраф: 0 — 2.
Броски: 41 (13+19+7+2) — 26 (6+10+10+0).
Судьи: Гашилов, Мочалов.
29 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.
Счет в серии: 1-1
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Ак Барс
Металлург Мг - Ак Барс
0 - 0
|0 - 0
|
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|24.04
|19:00
|Локомотив – Авангард
|- : -