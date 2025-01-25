«Трактор» обыграл «Адмирал» в серии буллитов
«Трактор» на своем льду переиграл «Адмирал» в серии буллитов матча FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.
У хозяев шайбы забросили Чарльз Робинсон, Владимир Ткачев и решивший исход игры Логан Дэй.
В составе команды из Владивостока отличились Егор Степанов и Аркадий Шестаков.
«Трактор» набрал 69 очков в 51 матче и лидирует в Восточной конференции, «Адмирал» идет на 7-й строчке с 51 баллом в 49 встречах.
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«Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Степанов — 5 (Солянников, Завгородний), 16:36 — 0:1. Шестаков — 6 (Старков, Грман), 33:48 — 0:2. Робинсон — 8 (бол.), 40:17 — 1:2. Ткачев — 11 (бол., Кэмпфер, Дер-Аргучинцев), 49:59 — 2:2.
Победный буллит: Дэй.
Вратари: Фукале — Мишуров.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 53 (9+19+22+3) — 22 (9+5+5+3).
Судьи: Гашилов, Раминг.
25 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.
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|25.01
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Спартак – Локомотив
|4 : 2
|25.01
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Трактор – Адмирал
|3 : 2 Б
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Витязь – Куньлунь РС
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|
Торпедо – Динамо М
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СКА – Сал. Юлаев
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