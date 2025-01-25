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Сегодня, 16:32

«Трактор» обыграл «Адмирал» в серии буллитов

Даниил Аршавский
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«Трактор» на своем льду переиграл «Адмирал» в серии буллитов матча FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

У хозяев шайбы забросили Чарльз Робинсон, Владимир Ткачев и решивший исход игры Логан Дэй.

В составе команды из Владивостока отличились Егор Степанов и Аркадий Шестаков.

«Трактор» набрал 69 очков в 51 матче и лидирует в Восточной конференции, «Адмирал» идет на 7-й строчке с 51 баллом в 49 встречах.

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«Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Степанов — 5 (Солянников, Завгородний), 16:36 — 0:1. Шестаков — 6 (Старков, Грман), 33:48 — 0:2. Робинсон — 8 (бол.), 40:17 — 1:2. Ткачев — 11 (бол., Кэмпфер, Дер-Аргучинцев), 49:59 — 2:2.

Победный буллит: Дэй.

Вратари: Фукале — Мишуров.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 53 (9+19+22+3) — 22 (9+5+5+3).

Судьи: Гашилов, Раминг.

25 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Трактор
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 50 38 12 78
2 Спартак 47 28 19 62
3 ЦСКА 47 27 20 62
4 Северсталь 48 30 18 61
5 Динамо М 47 29 18 61
6 СКА 47 26 21 57
7 Динамо Мн 46 25 21 56
8 Торпедо 47 22 25 52
9 Куньлунь РС 48 21 27 46
10 Витязь 48 19 29 43
11 Сочи 47 14 33 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 51 32 19 69
2 Автомобилист 48 29 19 64
3 Сал. Юлаев 47 31 16 64
4 Ак Барс 47 30 17 62
5 Металлург Мг 48 29 19 61
6 Авангард 47 24 23 51
7 Адмирал 49 21 28 51
8 Сибирь 48 21 27 49
9 Лада 46 18 28 42
10 Нефтехимик 48 14 34 41
11 Амур 48 11 37 27
12 Барыс 49 10 39 26
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