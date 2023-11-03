«Трактор» разгромил «Адмирал» и одержал 5-ю победу подряд в КХЛ

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«Трактор» дома разгромил «Адмирал» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 6:1.

У хозяев отметились Максим Шабанов (хет-трик), Никита Сошников (дубль) и Мэдисон Боуи. Единственную шайбу у гостей забросил Александр Шевченко.

«Трактор» одержал 5-ю победу подряд и набрал 32 очка (4-е место «Востока»). «Адмирал» проиграл 4-ю встречу кряду и замыкает таблицу «Востока» с 16 очками (12-е место).

«Трактор» 7 ноября отправится в гости к ЦСКА. «Адмирал» 8-го числа примет «Локомотив».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Голы: Шабанов — 10 (мен., Ткачев, Карпухин), 12:26 — 1:0. Шабанов — 11 (Телегин), 32:15 — 2:0. Сошников — 3 (Шепелев), 33:52 — 3:0. Шабанов — 12 (бол., Попов, Ткачев), 38:14 — 4:0. Сошников — 4 (Калинин, Робинсон), 43:49 — 5:0. Бауи — 1 (Дер-Аргучинцев), 44:17 — 6:0. Шевченко — 4 (Лисовец, Аноховский), 48:44 — 6:1.

Вратари: Подскребалин — С.В. Иванов (Хомченко, 43:49).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 42 (17+18+7) — 26 (9+8+9).

Судьи: Светилов, Юдаков.

3 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.