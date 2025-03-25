«Трактор» и «Адмирал» встретятся в первом раунде Кубка Гагарина

«Трактор» и «Адмирал» встретятся в первом раунде Кубка Гагарина. Команды проведут серию до четырех побед, которая начнется в четверг, 27 марта.

«Трактор» занял первое место в Восточной конференции, набрав 96 очков в 68 играх регулярного чемпионата КХЛ. «Адмирал» финишировал восьмым с 69 очками.

Расписание серии «Трактор» — «Адмирал» в первом раунде Кубка Гагарина (московское время):

27 марта (четверг). 17.00. Челябинск. «Трактор» — «Адмирал»

29 марта (суббота). 14.30. Челябинск. «Трактор» — «Адмирал»

31 марта (понедельник). 12.30. Владивосток. «Адмирал» — «Трактор»

2 апреля (среда). 12.30. Владивосток. «Адмирал» — «Трактор»

4 апреля (пятница). 17.00. Челябинск. «Трактор» — «Адмирал» — если потребуется

6 апреля (воскресенье). 10.00. Владивосток. «Адмирал» — «Трактор» — если потребуется

8 апреля (вторник). 17.00. Челябинск. «Трактор» — «Адмирал» — если потребуется

Со второго раунда Кубка Гагарина будет применен перекрестный плей-офф.