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Дубль Кравцова принес «Трактору» победу над «Адмиралом»

17:14
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«Трактор» переиграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Челябинцы одолели соперника со счетом 2:1.

Дубль в этой встрече оформил нападающий Виталий Кравцов.

«Трактор» набрал 50 очков и занимает второе место в Восточной конференции. «Адмирал» остался на дней турнирной таблицы Востока (17 очков).

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«Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Кравцов — 3 (Ткачев, Кулик), 11:36 — 1:0. Кравцов — 4 (бол., Бывальцев, Яруллин), 28:17 — 2:0. Шулак — 5 (Шевченко), 54:02 — 2:1.

Вратари: Вилл — Налимов (57:44).

Штраф: 4 — 14.

Броски: 33 (6+16+11) — 28 (7+7+14).

Судьи: Букин, Гамалей.

21 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора
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