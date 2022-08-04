Товарищеский матч «Сочи» и «Авангарда» начался с массовой драки

Матч «Сочи» и «Авангарда» в предсезонном турнире Лига ставок Sochi Hockey Open начался с массовой драки. Вначале драка была 3 на 3, но затем переросла в 5 на 5.

В итоге удаления за драку в составе сочинской команды получили Егор Бабенко, Артем Иванюженков и Сергей Попов. А у омского клуба на скамейку штрафников отправились Александр Горшков, Владимир Брюквин, Федор Малыхин, Дамир Шарипзянов, Кристиан Ярош.