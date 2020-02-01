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«Торпедо» забросило пять безответных шайб в ворота «Северстали»

19:19
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» принимало «Северсталь». Хозяева победили с крупным счетом — 5:0.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы: Баранцев — 8 (Щехура, Аляев), 7:18 — 1:0. Белевич — 8 (Зборовский, Шенфельд), 21:42 — 2:0. Баранцев — 9 (Рэтти, Шор), 24:02 — 3:0. Жафяров — 15 (Рэтти, Шор), 28:43 — 4:0. Ураков — 5 (Веряев), 57:24 — 5:0.

Вратари: Линдбек — Шугаев (Хакимов, 24:02).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 29 (6+9+14) — 22 (10+7+5).

Судьи: Кулев, Юдаков.

1 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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