«Торпедо» забросило пять безответных шайб в ворота «Северстали»
19:19
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» принимало «Северсталь». Хозяева победили с крупным счетом — 5:0.
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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Голы: Баранцев — 8 (Щехура, Аляев), 7:18 — 1:0. Белевич — 8 (Зборовский, Шенфельд), 21:42 — 2:0. Баранцев — 9 (Рэтти, Шор), 24:02 — 3:0. Жафяров — 15 (Рэтти, Шор), 28:43 — 4:0. Ураков — 5 (Веряев), 57:24 — 5:0.
Вратари: Линдбек — Шугаев (Хакимов, 24:02).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 29 (6+9+14) — 22 (10+7+5).
Судьи: Кулев, Юдаков.
1 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
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