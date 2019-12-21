«Торпедо» забросило 7 шайб «Куньлуню» и прервало пятиматчевую серию поражений

«Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло «Куньлунь» со счетом 7:2.

Эта победа стала первой для нижегородцев с 26 ноября — команда проиграла последние пять игр. Также «Торпедо» еще ни разу не забивало больше шести голов в этом сезоне.

«Торпедо» с 44 очками расположилось на восьмом месте в Западной конференции, «Куньлунь» с 45 очками шестой на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:7 (2:1, 0:4, 0:2)

Голы: Шредер — 12 (Рэтти), 4:28 — 0:1. Йип — 8 (бол.), 4:53 — 1:1. Осипов — 1 (Вонг, Фу), 10:39 — 2:1. Бочаров — 13 (Шредер, Шенфельд), 20:42 — 2:2. Ильин — 5 (Бочаров, Веряев), 20:54 — 2:3. Щехура — 4, 22:07 — 2:4. Баранцев — 6 (бол., Ильин, Щехура), 28:17 — 2:5. Шредер — 13 (бол., Рэтти, Геноуэй), 50:49 — 2:6. Ураков — 4 (бол.), 54:10 — 2:7.

Вратари: Смит (Грубец, 28:17) — Линдбек.

Штраф: 21 — 16.

Броски: 27 (12+10+5) — 46 (13+18+15).

Судьи: Гусев, Сергеев.

21 декабря. Пекин. «Шоуган Арена».