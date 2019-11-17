«Торпедо» забросило 6 шайб «Витязю» после 0:2 к середине 2-го периода
«Торпедо» обыграло «Витязь» в регулярном чемпионате КХЛ — 6:2. Нижегородцы уступали 0:2 к середине второго периода, но затем забросили 6 шайб подряд.
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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Подольск) — 6:2 (0:1, 5:1, 1:0)
Голы: Монс — 4 (Шинкевич, Лаюнен), 5:19 — 0:1. Ержабек — 5 (бол., Квартальнов, Семин), 25:05 — 0:2. Зборовский — 1 (бол., Варнаков, Аляев), 32:40 — 1:2. Варнаков — 7 (Волченков, Геноуэй), 34:13 — 2:2. Шредер — 10 (бол., Жафяров, Геноуэй), 37:19 — 3:2. Жафяров — 11 (бол., Геноуэй, Рэтти), 38:04 — 4:2. Баранцев — 4 (бол., Шенфельд, Варнаков), 38:51 — 5:2. Жафяров — 12, 53:12 — 6:2.
Вратари: Тихомиров (Линдбек, 14:54, 33:37 — 34:13) — Кочетков (Сапрыкин, 40:00).
Штраф: 8 — 31.
Броски: 48 (22+13+13) — 33 (7+11+15).
Судьи: Гашилов, Ромасько.
17 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».