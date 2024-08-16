«Торпедо» победило клуб ВХЛ «Юнисон» в товарищеском матче

Нижегородское «Торпедо» обыграло «Юнисон» из Москвы в овертайме товарищеского матча — 2:1.

В основное время у нижегородцев шайбу забросил Дмитрий Кагарлицкий. У клуба ВХЛ отметился Иван Козлов. В овертайме у «Торпедо» гол забил Василий Атанасов.

20 августа «Торпедо» сыграет со «Спартаком».