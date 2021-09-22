«Йокерит» продлил победную серию до 8 матчей, обыграв «Торпедо»

«Йокерит» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей со счетом 4:2.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил Брайан О'Нилл, в активе которого 2 (1+1) очка. В составе финского клуба также отличились Петтери Линдбом, Йон Норман и Ииро Пакаринен. У «Торпедо» голы забили Кенни Агостино и Егор Мартынов.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)

Голы: Агостино — 3, 3:19 — 1:0. Линдбом — 1 (Кивисте, Турунен), 17:35 — 1:1. Норман — 2 (бол., О`Нилл, Шредер), 46:06 — 1:2. Мартынов — 2, 48:29 — 2:2. О`Нилл — 2 (Линдбом, Хольм), 59:29 — 2:3. Пакаринен — 6 (п.в.), 59:57 — 2:4.

Вратари: Тихомиров — Линдбек.

Штраф: 10 — 29.

Броски: 25 (6+9+10) — 33 (11+5+17).

Судьи: Беляев, Гофман.

22 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».