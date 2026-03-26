«Торпедо» вылетело в Нижний Новгород после задержки рейса в Череповце

«Торпедо» вылетело в Нижний Новгород после второго матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Северсталью». Рейс команды переносился дважды — сразу после игры и утром.

«К взлету — готовы! «— говорится в сообщении «Торпедо», опубликованном в 14.53 по московскому времени.

В первом матче первого раунда Кубка Гагарина «Торпедо» выиграло со счетом 4:1. Эта игра проходила 23 марта. 25 марта победила «Северсталь» (4:0). Счет в серии 1-1. Третий матч должен состояться в Нижнем Новгороде 27 марта.

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