«Торпедо» всухую обыграло «Нефтехимик»

«Торпедо» дома одержало победу над «Нефтехимиком» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе хозяев отличились защитники Чарльз Геноуэй и Георгий Мишарин, а также нападающий Пол Щехура.

Для «Торпедо» эта победа стала пятой в сезоне. «Нефтехимик» проиграл во второй встрече кряду.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Геноуэй — 2 (бол., Шредер, Жафяров), 4:01 — 1:0. Мишарин — 1 (Белевич), 12:09 — 2:0. Щехура — 1 (бол., Аляев, Варфоломеев), 41:56 — 3:0.

Вратари: Тихомиров — Шарыченков.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (12+6+11) — 35 (9+14+12).

Судьи: Рогачев, Франо.

17 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».

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