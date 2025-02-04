«Торпедо» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

«Торпедо» на своем льду победило «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

«Торпедо» с 56 очками после 52 встреч сохраняет восьмую позицию на «Западе». «Витязь» потерпел четвертое поражение подряд и располагается на 10-й строчке (44 балла в 51 игре).