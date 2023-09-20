«Торпедо» нанесло «Витязю» шестое поражение подряд
«Торпедо» обыграло «Витязь» дома в матче Фонбет Чемпионата КХЛ — 3:1.
У нижегородцев забросили Максим Летунов, Владислав Фирстов и Богдан Конюшков. Единственная шайба «Витязя» на счету Ивана Савчика.
«Торпедо» прервало серию из двух поражений и лидирует в таблице Западной конференции с 13 очками в 8 матчах. «Витязь» проиграл в шестой раз подряд и идет на последнем, 11-м месте Запада с 3 очками в 11 играх.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Московская область) — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Голы: Летунов — 6 (бол., Коваленко, Конюшков), 2:33 — 1:0. Фирстов — 4 (Максимов, Конюшков), 48:59 — 2:0. Савчик — 3 (Воронков, Педан), 57:09 — 2:1. Конюшков — 1 (п.в., Гуска), 59:42 — 3:1.
Вратари: Гуска — Дорожко (57:27 — 59:42).
Штраф: 12 — 12.
Броски: 42 (14+16+12) — 23 (9+6+8).
Судьи: Дударов, Юдаков.
20 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
|Западная конференция
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|13
|2
|Динамо М
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|6
|2
|12
|3
|Локомотив
|8
|6
|2
|12
|4
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|8
|5
|3
|10
|5
|Куньлунь РС
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|5
|4
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|6
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|4
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|3
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|8
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|3
|5
|7
|9
|Динамо Мн
|7
|2
|5
|5
|10
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|7
|2
|5
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|9
|1
|8
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|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|9
|7
|2
|15
|2
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|8
|6
|2
|12
|3
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|5
|2
|10
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|4
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|4
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|4
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|2
|5
|7
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|7
|3
|4
|7
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|8
|1
|7
|3
|20.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|4 : 2
|20.09
|17:00
|
Металлург Мг – Автомобилист
|2 : 1 Б
|20.09
|19:10
|
Динамо Мн – Локомотив
|1 : 4
|20.09
|19:30
|
СКА – Северсталь
|4 : 1
|20.09
|19:30
|
Торпедо – Витязь
|3 : 1