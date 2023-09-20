«Торпедо» и «Витязь» в среду, 20 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на стадионе «КРК Нагорный» в Нижнем Новгороде, начало — в 19.30 по московскому времени.

Смотреть матч «Торпедо» — «Витязь» можно с помощью сайта КХЛ, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko Sport.

Формальные события игры «Торпедо» — «Витязь» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Торпедо» находится на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 11 очков. «Витязь» занимает последнюю строчку в таблице Западной конференции, имея на счету всего три очка. Единственную победу подольчане смогли одержать над «Адмиралом» в серии буллитов (2:1).

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