«Торпедо» обыграло «Витязь» и вышло в плей-офф

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» обыграло «Витязь» 3 февраля со счетом 6:3. Благодаря этой победе команда досрочно вышла в плей-офф.

Дублем в составе команды из Нижнего Новгорода отметился Кирилл Ураков. «Торпедо» набрало 63 очка и занимает пятое место на Востоке. У «Витязя» 52 очка и девятая позиция на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Подольск) — 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)

Голы: Малыхин — 8 (Ержабек, Бардаков), 0:30 — 0:1. Дэнфорт — 20 (бол., Даугавиньш, Дергачев), 16:06 — 0:2. Терри — 7 (бол., Жафяров, Чехович), 17:19 — 1:2. Дер-Аргучинцев — 2 (бол., Пайгин), 31:58 — 2:2. Чехович — 14 (Орлов, Жафяров), 34:28 — 3:2. Ураков — 6 (мен., Белевич), 36:27 — 4:2. Бардаков — 5 (Малыхин, Ержабек), 40:28 — 4:3. Ураков — 7 (мен.), 53:00 — 5:3. Миле — 18 (Аляев), 55:17 — 6:3.

Вратари: Кочетков — Ежов.

Штраф: 12 — 22.

Броски: 42 (15+16+11) — 39 (13+12+14).

Судьи: Белов, Сидоренко.

3 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». КХЛ