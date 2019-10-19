«Торпедо» в овертайме одолело «Йокерит»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» принимал «Торпедо». Гости добились победы в овертайме — 3:4.

Команда из Нижнего Новгорода набрала 25 очков и занимает четвертое место в Западной конференции. «Йокерит» идет шестым с 21 очком.

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«Йокерит» (Хельсинки) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:4 ОТ (2:1, 1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Шенфельд — 2 (бол., Жафяров, Варнаков), 2:33 — 0:1. Савинайнен — 2 (Оксанен, Регин), 4:46 — 1:1. О`Нилл — 7 (Леписто), 12:45 — 2:1. Норман — 2 (Леписто), 26:15 — 3:1. Варнаков — 6 (бол., Шенфельд, Жафяров), 54:46 — 3:2. Мишарин — 2 (Бочаров), 56:37 — 3:3. Хауден — 5 (Геноуэй), 63:55 — 3:4.

Вратари: А. Ниеми — Тихомиров.

Штраф: 6 — 0.

Броски: 23 (12+4+4+3) — 32 (5+9+14+4).

Судьи: Наумов, Оленин.

19 октября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

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