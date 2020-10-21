«Торпедо» в овертайме одолело ЦСКА. Венгрыжановский оформил дубль

«Торпедо» в овертайме сломило сопротивление ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижегородцы победили на выезде со счетом 3:2.

Главный героем матча стал форвард Денис Венгрыжановский, который оформил дубль.

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ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Венгрыжановский — 1, 10:17 — 0:1. Киселевич — 3 (бол., Шалунов), 13:59 — 1:1. Венгрыжановский — 2, 26:43 — 1:2. Кемпе — 3 (бол., Слепышев, Робинсон), 47:18 — 2:2. Варнаков — 2 (Остин), 61:57 — 2:3.

Вратари: Юханссон — Мельничук.

Штраф: 6 — 18.

Броски: 24 (9+8+5+2) — 26 (7+8+9+2).

Судьи: Кулев, Спирин.

21 октября. Москва. «ЦСКА Арена». 1288 зрителей.