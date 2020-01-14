«Торпедо» в овертайме обыграл «Сочи»
21:24
«Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл «Сочи» со счетом 2:1. Победный гол забил Даниил Ильин.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Зборовский — 2 (Шор, Геноуэй), 11:50 — 1:0. Лугин — 5 (Коллинс), 24:41 — 1:1. Ильин — 6 (Бочаров), 63:16 — 2:1.
Вратари: Линдбек — Проскуряков.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 33 (8+12+13+0) — 32 (11+9+12+0).
Судьи: Гофман, Раводин.
14 января. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...