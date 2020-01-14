«Торпедо» в овертайме обыграл «Сочи»

«Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл «Сочи» со счетом 2:1. Победный гол забил Даниил Ильин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Зборовский — 2 (Шор, Геноуэй), 11:50 — 1:0. Лугин — 5 (Коллинс), 24:41 — 1:1. Ильин — 6 (Бочаров), 63:16 — 2:1.

Вратари: Линдбек — Проскуряков.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 33 (8+12+13+0) — 32 (11+9+12+0).

Судьи: Гофман, Раводин.

14 января. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».