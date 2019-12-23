«Торпедо» в гостях разгромило «Адмирал»

«Торпедо» выиграло у «Адмирала» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Михаил Смолин. Также отличились Антон Шенфельд, Тай Рэтти и Артем Аляев.

«Торпедо» набрало 46 очков и занимает восьмое место на Западе. У «Адмирала» 44 очка и аналогичная позиция на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Голы: Шенфельд — 6 (Шредер, Рэтти), 0:34 — 0:1. Рэтти — 7 (Шредер, Шенфельд), 9:01 — 0:2. Смолин — 1 (Орлов, Щехура), 28:55 — 0:3. Аляев — 4 (бол., Ильин), 43:45 — 0:4. Смолин — 2 (Стальнов), 44:26 — 0:5.

Вратари: Красоткин (Трушков, 44:26) — Линдбек.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 34 (10+16+8) — 31 (4+15+12).

Судьи: Гусев, Сергеев.

23 декабря. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».