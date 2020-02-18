«Торпедо» в гостях обыграло «Спартак»

«Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграло «Спартак» со счетом 3:2. Победный гол забил Джордан Шредер.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Голы: Шредер — 16 (Орлов), 2:44 — 0:1. Цыплаков — 5 (мен., Д. Вишневский, Юньков), 37:56 — 1:1. Рылов — 7, 45:35 — 2:1. Бочаров — 20 (Шор, Белевич), 48:31 — 2:2. Шредер — 17 (Волченков, Аляев), 52:01 — 2:3.

Вратари: Гудачек (58:55 — 59:36) — Линдбек.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 28 (8+12+8) — 32 (12+14+6).

Судьи: Ансонс, Васильев.

18 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».