«Торпедо» в ближайшее время объявит о продлении контракта с вратарем Хуской

Как стало известно «СЭ», «Торпедо» в ближайшее время объявит о подписании нового контракта со словацким вратарем Адамом Хуской.

По нашей информации, зарплата вратаря в следующем сезоне составит 20 миллионов рублей в год.

Минувший сезон стал для 26-летнего голкипера дебютным в КХЛ. В регулярном чемпионате он провел 28 матчей, в которых одержал 14 побед при коэффициенте надежности 2,52. В плей-офф на лед он не выходил.