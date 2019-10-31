«Торпедо» уступило «Куньлуню»

«Куньлунь» на выезде обыграл «Торпедо» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличился Станислав Бочаров. У гостей забивали Эндрю Миллер и Кори Кейн.

«Торпедо» с 27 очками на данный момент занимает шестое место на Западе. У «Куньлуня» 26 очков и седьмое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Миллер — 7 (бол., Крэкнелл), 4:11 — 0:1. Бочаров — 6 (мен.), 37:26 — 1:1. Кейн — 2 (бол., Палола, Фу), 54:08 — 1:2.

Вратари: Тихомиров (58:20) — Смит.

Штраф: 41 — 9.

Броски: 42 (10+20+12) — 27 (8+11+8).

Судьи: Васильев, Оскирко.

31 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 5250 зрителей.

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