«Торпедо» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

«Торпедо» обыграло «Трактор» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

После 60 матчей «Торпедо» занимает пятую строчку в Западной конференции, набрав 71 очко. «Трактор» — шестой на «Востоке» (72 очка за 60 игр).