«Торпедо» обыграло «Трактор» и прервало пятиматчевую серию поражения
«Торпедо» обыграло «Трактор» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:1.
В составе хозяев отметились Егор Виноградов, Андрей Белевич и Кирилл Воронин. Единственную шайбу «Трактора» забросил Джек Родевальд.
После 60 матчей «Торпедо» занимает пятую строчку в Западной конференции, набрав 71 очко. «Трактор» — шестой на «Востоке» (72 очка за 60 игр).
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Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Голы: Виноградов — 3 (бол., Фирстов, Ларионов), 23:17 — 1:0. Белевич — 10 (Шавин), 31:35 — 2:0. Родуолд — 7 (Котляревский), 45:10 — 2:1. Воронин — 9 (п.в., Конюшков), 59:51 — 3:1.
Вратари: Гуска — Мыльников (57:29 — 59:51).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 39 (12+17+10) — 36 (13+10+13).
Судьи: Ромасько, Шувалов.
6 февраля. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
|Восточная конференция
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|40
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|33
|27
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|71
|8
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|П
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|1
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|5
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|59
|31
|28
|69
|7
|ЦСКА
|60
|30
|30
|66
|8
|Динамо Мн
|60
|27
|33
|59
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|60
|20
|40
|47
|11
|Витязь
|60
|18
|42
|43
|6.02
|16:30
|
Барыс – Амур
|0 : 2
|6.02
|16:30
|
Авангард – СКА
|9 : 5
|6.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|2 : 0
|6.02
|17:00
|
Металлург Мг – Адмирал
|5 : 1
|6.02
|19:00
|
Витязь – Сочи
|3 : 4
|6.02
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|2 : 4
|6.02
|19:30
|
Торпедо – Трактор
|3 : 1
|6.02
|19:30
|
Динамо М – Автомобилист
|5 : 3