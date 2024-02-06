«Торпедо» обыграло «Трактор» и прервало пятиматчевую серию поражения

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«Торпедо» обыграло «Трактор» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:1.

В составе хозяев отметились Егор Виноградов, Андрей Белевич и Кирилл Воронин. Единственную шайбу «Трактора» забросил Джек Родевальд.

После 60 матчей «Торпедо» занимает пятую строчку в Западной конференции, набрав 71 очко. «Трактор» — шестой на «Востоке» (72 очка за 60 игр).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Виноградов — 3 (бол., Фирстов, Ларионов), 23:17 — 1:0. Белевич — 10 (Шавин), 31:35 — 2:0. Родуолд — 7 (Котляревский), 45:10 — 2:1. Воронин — 9 (п.в., Конюшков), 59:51 — 3:1.

Вратари: Гуска — Мыльников (57:29 — 59:51).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 39 (12+17+10) — 36 (13+10+13).

Судьи: Ромасько, Шувалов.

6 февраля. Нижний Новгород. КРК Нагорный.