«Трактор» победил «Торпедо» в Нижнем Новгороде

«Торпедо» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ уступило «Трактору» — 3:5.

Нижегородцы смогли отыграться с 0:3, но пропустили две безответные шайбы в третьем периоде. Форвард челябинцев Максим Шабанов набрал 3 (1+2) очка.

«Торпедо» с 46 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Трактор» (61 очко) лидирует на «Востоке».

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Трактор» (Челябинск) — 3:5 (0:2, 3:1, 0:2)

Голы: Кравцов — 14 (Дронов, Робинсон), 6:48 — 0:1. Шабанов — 18 (Дронов), 9:26 — 0:2. Светлаков — 11 (Дэй, Кравцов), 21:03 — 0:3. Артамонов — 14 (Чефанов, Кирсанов), 25:02 — 1:3. Линч — 9 (Воронин, Белевич), 28:42 — 2:3. Чефанов — 1 (Атанасов, Филлипс), 33:26 — 3:3. Блажиевский — 4 (Шабанов, Дэй), 43:49 — 3:4. Глотов — 14 (Шабанов, Николаев), 49:21 — 3:5.

Вратари: Бочаров (57:39 — 59:08, 59:14) — Мыльников.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 41 (14+18+9) — 23 (10+4+9).

Судьи: Дударов, Соин.

13 января. Нижний Новгород. КРК Нагорный.