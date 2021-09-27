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«Торпедо» одержало победу в матче с «Трактором», Агостино сделал хет-трик

21:18

«Торпедо» победило «Трактор» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей хет-трик сделал Кенни Агостино. Также отличились Дамир Жафяров и Кирилл Ураков. У гостей дубль сделал Лукаш Седлак.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Трактор» (Челябинск) — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

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Евгений Петров все материалы автора

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